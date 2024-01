Grazer Unterwasserarchäologin findet verborgene Schätze in Österreichs Seen

Es ist kalt, es ist dunkel und es ist nass. Die Unterwasserforschung ist eine Disziplin, die für Geologen, Biologen und auch Archäologen, trotz ihrer Herausforderungen, immer interessanter wird. Esther Unterweger ist eine der wenigen Unterwasserarchäologinnen in Österreich. Sie entdeckt verborgene Gegenstände, die sich im Wasser über Jahrtausende erhalten haben und an Land schon längst verschwunden wären.

Versunkenes Schiff war der Anfang

Sie hat Archäologie in Graz studiert und begann nebenbei zu tauchen. Bei einem Tauchgang in Kroatien kam ihr die Idee beides zu verbinden: „Ich habe damals die Pfeife von einem versunkenen Schiff aus dem 18. Jahrhundert gefunden. Das war spannend.“ Als Esther Unterweger selbst noch Studentin war, war das Angebot an Kursen gering: „Damals, das war 2013 und 2014, gab es die einzigen Studiengänge zur Unterwasserarchäologie in England und Texas.“ Esthers Wahl fiel auf England. Sie verbrachte dort drei Jahre um zu studieren und machte ihre ersten Tauchgänge als Unterwasserarchäologin.

7000 Jahre alte Bauten in Österreich

Heute lebt Esther Unterweger wieder in Österreich und arbeitet als Unterwasserarchäologin für das Kuratorium Pfahlbauten: „Die Länder um die Alpen haben ein gemeinsames Weltkulturerbe von UNESCO – das sind die Pfahlbauten. Diese stammen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Österreich hat, wie auch die anderen Länder, ein eigenes Kuratorium, das sich um diese Bauten kümmert.“ Gemeinsam mit ihren Kollegen ist sie für deren Schutz zuständig. In Österreich gibt es drei Seen, in denen diese Pfahlbauten vorhanden sind: Attersee und Mondsee in Oberösterreich und Keutschachersee in Kärnten. „Eine Ausgrabung ist gleichzeitig eine Zerstörung. Wir graben an den Bauten, die nicht unter das Weltkulturerbe fallen, um herauszufinden, wie die Menschen damals gelebt haben. Wie die Häuser und Werkzeuge ausgesehen haben usw.“

6000 Jahre alte Speisereste

„Grabungen unter Wasser funktionieren gleich wie am Land. Es ist nur ein bisschen schwieriger, weil unter Wasser alles weg schwebt. Man muss die Temperaturen beachten und ist insgesamt langsamer“, berichtet Esther über die Herausforderungen ihres Berufs. „Das Gute ist, dass sich unter Wasser organische Materialien sehr gut erhalten.“ So findet Esther zum Beispiel Kleiderreste oder sogar Speisereste in Schüsseln die 6000 Jahre alt sind. An Land wären diese Dinge schon lange verrottet. „Das baltische Meer ist sehr kalt und dunkel. Da findet man auf 30 Metern noch ganze Holzschiffe aus dem 16. oder 17. Jahrhundert.“ Genau aus diesem Grund liebt Esther ihren Beruf und geht weltweit auf Tauchgänge. Neben dem Projekt in Österreich tauchte sie für verschiedene Institutionen auch in den Meeren vor Zypern, dem Oman oder Spanien.