Skifahren zum halben Preis: An diesen Terminen „carvst“ du günstiger

AK-Skitag Hohentauern: Beim AK-Skitag in Hohentauern am 14. Jänner gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf die Tageskarte. Für Kinder gibt es ebenfalls 50 Prozent Ermäßigung. Das Angebot gilt diesem Tag von 9 bis 16 Uhr.

AK-Skitag Brunnalm – Höhe Veitsch: Am 21. Jänner gibt es 50 Prozent Rabatt mit der ACard. Das Angebot gilt an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr.

AK-Skitag Lachtal: Am 28. Jänner gibt es die Tageskarte zum Sonderpreis um 37 Euro.

AK-Skitag in Obdach: Am 3. Februar gibt es in Obdach gegen Vorlage der ACard 50 Prozent Ermäßigung auf die Tageskarte für Erwachsene und Kinder. Das Angebot gilt an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr.

AK-Skitag Bürgeralpe/Mariazell: Am 18. Februar findet der AK-Skitag auf der Bürgeralpe/Mariazell statt. Es gibt 50 Prozent Ermäßigung auf Tages- und Kinderkarten. Das Angebot gilt an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr.

AK-Skitag Riesneralm: Am 2. März gibt es 25 Prozent Ermäßigung auf die Tageskarte für Erwachsene und 20 Prozent auf die Kinderkarte. Das Angebot gilt an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr.