Österreich „erkämpft“ sich hohe Reallöhne – auf Platz zwei in Europa

Auch der wirtschaftsliberale Think-Tank Agenda Austria bestätigt den kräftigen Anstieg der Reallöhne in Österreich für 2024 und damit die wichtige Rolle der Gewerkschaften für die Sicherung der Kaufkraft Österreichs. Die erfolgreichen Lohnverhandlungen der Gewerkschaften garantieren einen Anstieg der realen Arbeitnehmerentgelte pro Kopf von plus 2,4 Prozent über der prognostizierten Teuerung im heurigen Jahr. Nach Dänemark liegt nun Österreich an der Spitze der Tabelle höchster Reallohn-Erhöhungen in ganz Europa – zwei Länder mit starken Gewerkschaften und funktionierenden Sozialpartnerschaften.

„Lohnerhöhungen sollen von Sozialpartnern beschlossen werden“

Damit ist einmal mehr die unverzichtbare Rolle der Gewerkschaft in Österreich und Europa für die Interessen der Beschäftigten unterstrichen – insbesondere in Zeiten, in denen die Bundesregierung im Kampf gegen die enorme Teuerung und den wirtschaftlichen Abschwung kläglich versagt, betont der Österreichische Gewerkschaftsbund. Wichtig ist, dass Lohnerhöhungen nicht vom Gesetzgeber abhängig sind, sondern von den Sozialpartnern abgeschlossen werden.

Starke Gewerkschaften sind wichtig

„Wir in Österreich können uns glücklich schätzen, dass wir starke Gewerkschaften haben, die nicht nur für die Interessen der Arbeitnehmer:innen kämpfen, sondern auch aktiv Lösungen und Konzepte für wirtschaftliche Herausforderungen präsentieren. Wir sind stolz darauf, reale Lohnerhöhungen für die Arbeitnehmer:innen in Österreich erreicht zu haben. Damit sichern wir nicht nur die Kaufkraft in Österreich, sondern sorgen dafür, dass die Beschäftigten in diesem Land nicht alleine im Regen stehen gelassen werden“, betont Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft BAU-HOLZ.