Sonne und Wolken: So wird das Wetter in der Steiermark

„Am Freitag dreht die Höhenströmung auf Südwest. In der Steiermark überwiegt nochmals trockenes, recht mildes und zumindest zeitweise auch sonniges Wetter. Ungetrübt wird es aber nicht mehr sein, Wolken in hohen und mittelhohen Schichten werden den Sonnenschein im Tagesverlauf immer stärker einschränken“, so die Prognose der GeoSphere Austria. In den Morgenstunden wird es noch frostig mit Temperaturen zwischen minus 4 und plus 5 Grad, im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen an und es werden Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad erwartet.