Bringt der Freitag schon Schnee?

„Ein Wolkenschirm breitet sich von Süden her auf weite Landesteile aus. Zuvor gibt es, besonders nach Norden hin, noch das eine oder andere Sonnenfenster. Im Süden hingegen, teils auch am Alpenhauptkamm, stauen sich aber bald dichte Wolken. Von Vorarlberg bis Osttirol und Oberkärnten kann es nachmittags und abends bereits etwas regnen“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt oberhalb 1200 bis 1400 Meter, weshalb es in höheren Lagen durchaus schneien könnte.

Temperaturen im zweistelligen Bereich möglich

Der Wind soll schwach bis mäßig aus überwiegend Ost bis Süd wehen. In den Morgenstunden wird es noch frostig mit Temperaturen zwischen minus 4 und minus 1 Grad, im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen an und es werden Höchstwerte zwischen 4 und 10 Grad erwartet. In einzelnen Regionen Österreichs könnte es auch am Freitag wieder Temperaturen im zweistelligen Bereich haben, so wie es am gestrigen Donnerstag der Fall war. Besonders „warm“ war es in Graz mit 13,2 Grad – wir berichteten.