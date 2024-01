So wird das Wetter am Freitag in Kärnten

„Von Süden her ziehen Wolken auf, welche sich an den Karawanken und den Karnischen Alpen stauen. In Unterkärnten wird es abseits von regionalen Nebelfeldern, welche sich vormittags auflösen, mit leichtem Föhneinfluss noch zwischendurch sonnig“, sagen die Wetterexperten der GeoSphere voraus. In Oberkärnten soll die Bewölkung rasch zunehmen, die Sonne wird kaum noch zeigen. Bis zum Abend bleibt es meist jedoch trocken. Nach leichtem Morgenfrost sollen die Tageshöchstwerte zwischen 1 und 7 Grad erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.01.2024 um 22:21 Uhr aktualisiert