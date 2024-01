Neun Flüchtlinge im Auto: Mutmaßliche Schlepper festgenommen

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 05:46 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Auf der B 82 Seeberg Bundesstraße im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel sprang Polizeibeamten am Donnerstagabend ein polnisches Auto ins Auge. „Allein auf der Rücksitzbank saßen fünf und im Kofferraum wurden weitere vier Personen entdeckt, die allesamt keine Dokumente für einen rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet vorweisen konnten“, heißt es seitens der Polizei. Die 39-jährige Lenkerin und ihr 36-jähriger Lebensgefährte, der am Beifahrersitz saß, wurden in der Folge festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ermittlungen voll im Gange

Die geschleppten Personen werden derzeit auf der Polizeiinspektion Fremdenpolizei in Klagenfurt befragt. „Deren Staatsbürgerschaft ist derzeit noch nicht bekannt“, erklären die Beamten. Weitere Ermittlungen laufen.