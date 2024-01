Neues Förderungsprogramm zur Erhaltung steirischer Kleindenkmäler

Unterstützt wird die Renovierung, Restaurierung und Revitalisierung von Kapellen, Bildstöcken, Feldkreuzen, Pest- und Grenzsäulen sowie anderer derartiger Denkmäler. Insgesamt stehen dafür 300.000 Euro zur Verfügung – maximal 5.000 Euro pro eingereichtem Projekt. In jeder steirischen Gemeinde stehen solche Zeugnisse der gelebten Erinnerungskultur – darunter auch rund 1.400 denkmalgeschützte. Ob weltlich oder religiös orientiert, diese Denkmäler sind unübersehbare Symbole des Erinnerns. Sie gilt es auch für kommende Generationen zu erhalten.

©Eva Heizmann | In jeder steirischen Gemeinde stehen Kleindenkmäler als Zeugnisse der gelebten Erinnerungskultur – darunter auch rund 1.400 denkmalgeschützte. ©Birgit Muralter | Im Rahmen des Förderungsprogramms stehen insgesamt rund 300.000 Euro zum Erhalt der steirischen Kleindenkmäler zur Verfügung.

Das Förderungsprogramm im Detail

Das Kulturressort des Landes Steiermark unterstützt die Renovierung, Restaurierung und Revitalisierung von Flur- und Kleindenkmälern in der Steiermark durch substanzerhaltende Maßnahmen nach den Standards der Baudenkmalpflege. Das Förderungsprogramm richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Institutionen bzw. Körperschaften. Einreichungen sind über das Kulturportal ab sofort bis zum 20. April 2024 möglich. Der Umsetzungszeitraum für die genehmigten Projekte erstreckt sich von 1. August 2024 bis längstens 30. September 2025. Insgesamt stehen 300.000 Euro für das Förderungsprogramm zur Erhaltung von Flur- und Kleindenkmälern in der Steiermark zur Verfügung. Pro Förderungswerberin bzw. Förderungswerber sind es maximal 5.000 Euro. Im Jahr 2022 wurde ein erstes derartiges Förderungsprogramm aufgelegt. Es war ursprünglich mit 150.000 Euro dotiert. Ob des großen Interesses im ganzen Land wurde die Summe letztlich auf über 750.000 Euro aufgestockt. Damit konnte die Renovierung, Restaurierung und Revitalisierung von rund 200 steirischen Kleindenkmälern unterstützt werden.