Ebay, Shpock & Co.: Das solltet ihr auf Online-Börsen beachten 

In der Regel müssen sich User einmalig bei der jeweiligen Plattform registrieren. Mit den Zugangsdaten können dann Waren mit Fotos und detaillierter Beschreibung zum Verkauf, Tausch oder Verschenken angeboten werden. Über das Profil ist es auch möglich, selbst durch die Angebote zu stöbern und so teilweise günstige Schnäppchen zu erwerben.

Verkäufer sollten auf Nummer sicher gehen, wenn sie mit potenziellen Käufern eine Vorabzahlung vereinbaren, warnt die Arbeiterkammer. Verschickt werden sollte die Ware erst, wenn das Geld am Konto ist. Sollte man selbst etwas kaufen wollen, ist es am besten einen Zahlungsdienstleister wie PayPal oder die von den Online-Plattformen selbst angebotenen Zahlungsformen zu nutzen. Bei Willhaben ist das etwa PayLivery. Hier wird das Geld erst an den Verkäufer ausbezahlt, wenn der Käufer bestätigen, dass er die Ware ordnungsgemäß erhalten hat. Bestenfalls wird die Ware persönlich gegen Barzahlung übergeben.