Erhöhter Schwefeldioxidgehalt: Essig wird zurückgerufen

Im Namen des Lieferanten Pölzer Spezialitäten GmbH ruft Transgourmet das Produkt „Vonatur Bio Apfelbalsamessig 17 J. 200 ml“ zurück. Grund ist eine mögliche Überschreitung der Schwefeldioxid-Grenzwerte – „was gesundheitsgefährdend ist“, wie das Unternehmen mitteilt. Auch wurde Schwefeldioxid (SO2) auf dem Produkt nicht als Allergen gekennzeichnet.

Apfelbalsamessig aus dem Verkauf genommen

Betroffen sind alle Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Der Großhändler rät davon ab, das Produkt zu verzehren. Der betroffene Essig wurde bereits bei allen Transgourmet-Standorten, wie zum Beispiel in Bruck an der Mur, Graz, Wien, Wels oder Villach, aus dem Verkauf genommen. Die Produkte können von den Konsumenten an allen Verkaufsstellen, auch ohne Vorlage des Kassenbons, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen sie zurückerstattet. „Alle anderen Produkte des Lieferanten sind nicht von dem Rückruf betroffen“, betont man abschließend.