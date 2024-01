Kärntner Alpakawolle wird in TV-Sendung zum Thema

Nicht nur das Geheimnis der Winterbiene oder die landwirtschaftliche Fachschule Schlägl im oberösterreichischen Mühlviertel stehen am 13. Jänner 2024 am Programm der Sendung „Land und Leute“ auf ORF 2. Thematisiert wird auch, wie die Wolle von Alpakas in Kärnten zu Textilien und Seife verarbeitet wird. Dazu stattete das Fernsehteam nicht nur den Alpakas am Josefsberg im Lavanttal einen Besuch ab, sondern auch einer Seifensiederin in Klagenfurt. Los geht das TV-Magazin um 16.30 Uhr.