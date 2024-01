Schlägerei eskaliert: Mann sticht mit Messer um sich

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 09:18 / ©5min.at

Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung des Tatverdächtigen gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten die Person kurz darauf am Reumannplatz anzuhalten. Der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger wies Blutspuren an der Kleidung auf. Er gab den Beamten jedoch an, nichts mit der Tat zu tun zu haben.

29-Jähriger festgenommen

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Die weiteren am Raufhandel beteiligten Personen sowie das mutmaßlich verletzte Opfer flüchteten. Das Tatmittel, ein Klappmesser, wurde am Gehsteig im Nahbereich des Tatortes gefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen, insbesondere die Ausforschung des Opfers, sind im Gange.