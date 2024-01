Schwerer Rodelunfall: Verletzte lag bewusstlos im Wald

Während ihre Bekannten mit den Skiern unterwegs waren, fuhr die 26-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einer Rodel ins Tal. Da die Frau nicht wie vereinbart an der Talstation ankam, begannen die Bekannten nach der 26-Jährigen zu suchen und setzten die Rettungskette in Gang.

Frau lag bewusstlos in Wald

Die Bergrettung Semmering fand die 26-Jährige bewusstlos in einem der Skipiste angrenzenden Waldstück. Die Verletzte dürfte anstatt der Rodelpiste irrtümlich die Skipiste abgefahren sein. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Piste ab und stürzte in Folge in das angrenzende Waldstück. Sie erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.01.2024 um 10:08 Uhr aktualisiert