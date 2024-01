„Kein Kind zurücklassen“: Weiterführung einzelner Maßnahmen fixiert

„Ziel des Projektes ist die Stärkung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien sowie die Verbesserung des Kinderschutzes, indem möglichst präventive und niederschwellige kommunale Präventionsketten zur Unterstützung in unterschiedlichen Lebensphasen aufgebaut werden“, erklärt Kinderschutz-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ), die nun ein erstes Resümee zu Projektergebnissen des vergangenen Jahres zog.

Ziel: Bedarfsgerechte Angebote entwickeln

Zentraler Schwerpunkt sei die Vernetzung von regionalen Akteuren im Umfeld von Kindern bzw. Familien, um mit ihnen gemeinsam Lücken im Unterstützungssystem aufzuspüren und dementsprechend bedarfsgerechte Angebote (weiterzu-)entwickeln. 2023 fanden regelmäßige Vernetzungstreffen statt, ebenso wie zahlreiche Fortbildungen für Fachkräfte, Eltern sowie für Kinder- und Jugendliche. In einzelnen Institutionen wie z. B. dem Ferlacher Jugendzentrum wurde mit der Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten begonnen und auch themenspezifische Projekte wurden auf den Weg gebracht. Ein Beispiel sei der Rosentaler Kinder-Treff bei Sozialarbeiterin und Elementarpädagogin Pia Bokalic vom „Eggerhof Leben“. „Im Rahmen unseres Projektes wurde der Bedarf an zusätzlichen Eltern-Kind-Gruppen identifiziert und seit Herbst 2023 gibt es jetzt eine zusätzliche Eltern-Kind-Gruppe sowie eine freizeitpädagogische Gruppe für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren“, berichtet Schaar.

Teilnahme am Red-Ribbon-Contest

Zudem war „Kein Kind zurücklassen“ – gemeinsam mit der Fachstelle Kinderschutz im Land Kärnten und der aidsHilfe Kärnten – auch Ausschreibungspartner des Red-Ribbon-Contests 2023 zum Thema „Sexuelle Gesundheit“, wobei sich Jugendliche und junge Erwachsene in Texten, Bildern und Kunst mit diesem gesellschaftlichen Thema auseinandergesetzt haben. Außerdem wurde der Bedarf an zusätzlichen Begegnungsorten für Jugendliche im öffentlichen Raum identifiziert – ein „Fun Court“ im Ferlacher Zentrum ist unter Einbeziehung der Jugend derzeit in Detailplanung.

Aufbau des Soziallotsen „wohin“

Ein ganz besonderer Meilenstein bei „Kein Kind zurücklassen“ gelang mit dem Aufbau des Soziallotsen „wohin“ bereits 2022. „Die zentrale Plattform www.wohin.or.at, die Hilfesuchende unkompliziert zum passenden Angebot lotst, hat sich aus dem Pilotprojekt heraus entwickelt und ist mittlerweile aus der Kärntner Soziallandschaft nicht mehr wegzudenken. ‚wohin‘ steht Hilfesuchenden sowie Fachkräften anonym, kostenfrei und unkompliziert zur Seite und hat sich auch 2023 enorm weiterentwickelt. Weit über 2.700 unterschiedliche Angebote der Kärntner Soziallandschaft sind mittlerweile erfasst“, so Schaar.

Kampagne #ichbinESwert

Eine weitere Initiative aus „Kein Kind zurücklassen“ ist die kürzlich gestartete und langfristig angelegte Kampagne #ichbinESwert (www.ichbineswert.at), welche unter Einbindung von in Kindheit oder Jugend von Gewalt Betroffenen dazu beitragen soll, dass die Gesellschaft hinsieht, hinhört und handelt und dass Gewalt in der Erziehung oder in Institutionen enttabuisiert wird. Die Pilotregion war in die Kampagnenentwicklung stark eingebunden.

Weiterführung einzelner Maßnahmen fixiert

Die aus Mitteln des Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) kofinanzierte Modellphase des Projektes „Kein Kind zurücklassen“ endete mit Ablauf des Jahres 2023. „Damit endet aber für das Land Kärnten nicht der Anspruch, kein Kind zurückzulassen. Nach der derzeitigen Evaluierung werden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse die künftigen, langfristigen Strategien zur Ausrollung des Projektes auf weitere Regionen in Kärnten erarbeitet“, betont Schaar. Einzelne Maßnahmen, die sich bereits bewährt haben, werden in der Modellregion natürlich weitergeführt.