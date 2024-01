Tödlicher Unfall im Mölltal: Lenker vor Gericht

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 11:38 / ©5 Minuten

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am 2. Juni 2023 auf der Gussnig Bergeralm im Kärntner Mölltal – wir haben berichtet. Aus vorerst unbekannter Ursache kam dort ein Auto von einem Forstweg ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach im steilen Gelände, wodurch die beiden Insassen – ein 62-jähriger und ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau – aus dem Fahrzeug geschleudert wurden.

Ein Toter und ein Schwerverletzter

Ein 22-Jähriger befand sich damals etwas unterhalb des Forstweges und hörte einen lauten Knall. „Nach einer Nachschau setzte er die Rettungskette in Gang“, hieß es damals seitens der Polizei. Doch für den 62-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auch der 44-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Er wurde vom C7 Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt am Wörthersee geflogen. Im Einsatz standen neben der Polizei Winklern und Heiligenblut auch die Bergrettung Winklern, die Freiwilligen Feuerwehren Stall, Tresdorf, Rangersdorf und Winklern sowie die Rettung Obervellach und die Notarzthubschrauber C7 und RK1.

Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Wer das Fahrzeug gelenkt hat, war damals noch Gegenstand der Ermittlungen. Mittlerweile steht fest: Es dürfte sich um den 44-Jährigen gehandelt haben. Er soll sich zudem in einem stark alkoholisierten Zustand befunden haben. Aus diesem Grund muss er sich am kommenden Donnerstag, dem 11. Jänner 2024, wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zum Richter wurde Christian Liebhauser-Karl bestellt.