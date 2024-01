Mann stieg aus der Dusche, plötzlich schlugen ihm Flammen entgegen

„Schon wieder ein Brand in der Steiermark mit fast fatalem Ausgang“ – mit diesen Worten beginnt der Einsatzbericht der Feuerwehr. In den frühen Morgenstunden hat sich ein junger Mann zur morgendlichen Dusche begeben, um zeitig in den Tag zu starten. Als er aus der Dusche stieg, schlugen ihm in seiner Wohnung Flammen entgegen, heißt es in einer Aussendung der Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung. Sofort hat der junge Mann den Notruf abgesetzt, mit dem Hinweis, es seien mehrere Personen in den Wohnungen des Mehrparteienwohnhauses eingeschlossen. Selbst hat er die Nachbarschaft dann noch aufgefordert, die Wohnungen zu verlassen.

Zahlreiche Wehren im Einsatz

Die zuständige FF Gratwein, die Nachbarfeuerwehren FF Judendorf-Straßengel und FF Eisbach-Rein (alle Gemeinde Gratwein-Straßengel, Graz-Umgebung) sowie die Teleskopmastbühne der Betriebsfeuerwehr Sappi, der Atemluftcontainer, stationiert bei der FF Steinberg-Rohrbach, das Einsatzleitfahrzeug vom Bereich Graz-Umgebung und der Abschnittsführungsstab wurden beim Alarm in Marsch gesetzt.

©FF Judendorf ©Roman Hussnig Peuckert ©Robert Tauschmann ©Andreas PALLIER ROSENBERGER

Brandbekämpfung mit Drohnenunterstützung

In der ersten Phase schlugen Flammen aus einem Fenster im 2. Obergeschoss. Die Flammen drohten auf den darüberliegenden Dachstuhl überzugreifen. Daher veranlasste der Einsatzleiter OBI Kevin Stessel einen Innenangriff über das Stiegenhaus mit einer Löschleitung unter schwerem Atemschutz in die betreffende Wohnung. Die Sicherung von außen wurde mit einer weiteren Löschleitung vorgenommen. Zur Lagebeurteilung wurde die Drohne der FF Stiwoll (Teil des Abschnittsführungsstabes) herangezogen, um bei einer Ausbreitung des Brandes auf das Dach sofort weitere Kräfte in Stellung zu bringen. Parallel zum Löschangriff wurden die restlichen Bewohner aus dem Objekt geleitet.

©Drohne Stiwoll ©Drohne Stiwoll

Nebenhaus vom Brand betroffen

Das angebaute zweite Mehrparteienwohnhaus wurde in der Folge ebenfalls inspiziert und die Bewohner ins Freie gebeten. Um die in den Wohnungen verbliebenen Haustiere kümmerte man sich im Anschluss. Wie sich bei der Verwendung eines Gasmesswarners gezeigt hat, befanden sich in den Nachbarwohnungen im Brandobjekt aber auch im angebauten Wohnhaus bedenklich hohe Schadstoffkonzentrationen. Die ergriffenen Lüftungsmaßnahmen zeigten aber schnell Wirkung. Jedenfalls wäre ein Verbleib in den Wohnungen zur Lebensgefahr geworden, berichten die Einsatzkräfte.

Prüfung auf Bewohnbarkeit der Wohnungen

Die umliegenden Wohnungen der Brandwohnung sind aktuell nicht benutzbar. Von der Einsatzleitung konnte das Gasthaus Schusterbauer in Eisbach als erste Aufnahmestelle für die Bewohner organisiert werden, Die freigemessenen Wohnungen konnten dafür kurz zum Mitnehmen wichtiger Sachen betreten werden. Feuerwehr, Brandermittler, Rettungsdienst und Gemeinde beraten am Vormittag das weitere Vorgehen, bei dem auch Ersatzwohnungen der Gemeinde zur Verfügung stehen. Laut Auskunft vor Ort sind mehrere Personen vom Rettungsdienst betreut worden. Eine Person musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.01.2024 um 12:46 Uhr aktualisiert