Zu Wahljahr-Auftakt: SPÖ Kärnten warnt vor Rechtsruck

Parteivorsitzender Peter Kaiser gab für die Nationalratswahl eine Regierungsbeteiligung der SPÖ als Ziel aus: „Österreich braucht in der Bundesregierung eine starke werte- und inhaltsorientierte Sozialdemokratie.“ Kaiser hob in seinen Ausführungen drei Wahlen hervor, die heuer anstehen: Die Arbeiterkammer-Wahl, die Wahl zum Europaparlament und schließlich die für Herbst anberaumte Nationalratswahl. Ziel müsse es sein, sich „dem spürbaren Rechtsruck“ klar entgegenzustellen: „Dieser ist gekennzeichnet von der Tendenz, die liberale Demokratie zu schwächen und mehr gesellschaftliches Gegeneinander zu provozieren.“ Weitere Kennzeichen seien die Neigung, „möglichst alles schlecht zu reden“ oder den Klimawandel zu negieren, so Kaiser: „Wir müssen uns der Sprachverrohung, der Häme gegenüber Mitbewerbenden und der gesellschaftlichen Erniedrigung verschiedener Gruppen entgegenstellen.“

Kampf gegen Teuerungen, Handlungsbedarf im Bildungsbereich

Ziel der Sozialdemokratie müsse ein „gerechteres, besseres, sich um Frieden bemühendes, Konflikte lösendes Europa“ sein. Man wolle „für ein Europa der Arbeitnehmer und niemals für ein Europa der Konzerne“ eintreten. In der Bundespolitik stehe vor allem der Kampf gegen die Teuerung an, Handlungsbedarf geben es auch im Bildungsbereich, der „viel mehr als Schule“ umfasse, wie etwa die Elementarpädagogik oder politische Bildung, die „wichtiger als jemals zuvor“ sei. Kaiser wiederholte die sozialdemokratische Forderung in der Abgabenpolitik: „Hier müssen klare Akzente gesetzt werden, wie etwa mit einer Millionärssteuer, die maximal zwei Prozent der Bevölkerung betrifft.“ In der Bundespolitik brauche es eine „enge Korrespondenz mit der europäischen Ebene“ um Steuerlücken zu schließen. Hier pocht Kaiser auf eine Finanztransaktionssteuer in der EU: „Unsere Aufgabe muss es sein, die Realwirtschaft zu stützen und nicht die Spekulations- und Finanzwirtschaft.“

„Wollen eine Alternative zur derzeitigen Regierung sein“

Spätestens im April will die SPÖ Kärnten ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl präsentieren. „Wir wollen eine Alternative zur derzeitigen Regierung sein und alles dafür tun, dass der internationale Ruf Österreichs wieder ein deutlich besserer wird, als er es derzeit ist.“ Ob Klubobmann Philip Kucher wieder Kärntner Spitzenkandidat wird, diese Entscheidung wollte Kaiser am Freitag nicht vorwegnehmen, nur so viel: „Sein Engagement spricht für vieles.“ Harry Koller, der Leiter des Renner Instituts, berichtete, dass im vergangene Jahr „1.151 wissenshungrige Funktionäre, Mitstreiter und Interessierte“ im Renner Institut begrüßt wurden, weiters wurde die 14. Nachwuchsakademie abgeschlossen, die Zahl der Absolventinnen und Absolventen wuchs auf mehr als 400. Schwerpunkte der künftigen Lehrgänge werden zum Beispiel die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz sein, außerdem will sich das Renner Institut dem Kampf gegen den zunehmenden Antisemitismus widmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.01.2024 um 13:07 Uhr aktualisiert