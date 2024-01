Bundesheer-Unteroffizier missbrauchte junges Mädchen (11) mehrfach

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 13:50 / ©pixabay.com

Ein heute erst elf Jahre altes Mädchen wurde scheinbar über Jahre hinweg von einem 60 Jahre alten Unteroffizier des Bundesheers missbraucht. Sie soll, wie der „ORF“ berichtet, von ihrer Mutter mehrfach zu dem Unteroffizier gebracht worden sein, wo das Mädchen teilweise auch übernachtet haben soll. Bei diesen Übernachtungen sei es dann zu den Schreckenstaten gekommen.

Video-Aussagen der 11-Jährigen belasten Angeklagten

Die Aussagen der 11-Jährigen seien per Video im Gericht eingespielt worden und hätten den Angeklagten massiv belastet. Der ehemalige Unteroffizier ist mittlerweile nicht mehr beim Bundesheer – er wurde suspendiert. Vor Gericht hat er nun gestanden und bot 1.500 Euro Schmerzensgeld an. Er wurde zu 20 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

