Keine Rückerstattung: Zombie-Theater beschäftigt immer noch die Gerichte

„Keine Antwort, kein Geld“ – der Kommentar in der Facebookgruppe „Zombie Inferno – Theatre of Horror | Erfahrungsberichte“ fasst den Fall rund um das interaktive Theaterspiel des deutschen Veranstalters „Show Slot GmbH“ wohl am besten zusammen. Dieses hätte eigentlich am 21. November 2022 in der Klagenfurter MesseArena stattfinden sollen, wurde dann allerdings kurzfristig abgesagt. „Wir [wurden] mit Anschuldigungen und Handlungen von Teilen des Publikums konfrontiert, die jedes Maß an konstruktiver Kritik vermissen lassen und in Einzelfällen sogar potenziell als strafbar zu bewerten sind„, ließ der Veranstalter damals per Mail verlautbaren. „Aus Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme dem Publikum, der Show, der Produktion und den Mitarbeitern gegenüber, können wir die Show so nicht mehr weiterführen und werden die Tournee mit sofortiger Wirkung abbrechen.“ Was die enttäuschten Zuschauer damals nicht ahnten: Das Schreiben war nur der Anfang einer langen Odyssee, die sich bis zum heutigen Tag zieht.

Viele warten bis heute auf ihr Geld

Denn eine Rückerstattung des Ticketpreises haben viele bis heute nicht gesehen. In ihrer Verzweiflung wandten sich viele Betroffene auch an die 5 Minuten Redaktion. Zuletzt am 5. Januar 2024: „Es hat auch ein Jahr später kaum jemand das Geld zurückbekommen“, ist in einer anonymen Nachricht an die Redaktion zu lesen. Auch beim Konsumentenschutz der Kärntner Arbeiterkammer ist der Fall längst bekannt: „Wir bekommen immer noch laufend Konsumentenbeschwerden herein und klagen mittlerweile jeden Fall ein, da auch wir vom Unternehmen keine Antwort erhalten und wir die Geschäftspraktiken als unseriös ansehen“, teilt AK-Konsumentenschützer Herwig Höfferer auf Nachfrage mit. Bereits im November 2023 rief man Betroffene dazu auf, sich zu melden – mehr dazu hier. Laut österreichischem Recht stehe im vorliegenden Fall den Konsumenten eine Rückerstattung der vollen Kartenkosten zu. In über 15 Fällen konnte die AK die Rückerstattung der vollen Ticketpreise bereits vor Gericht erwirken.

„Show Slot GmbH“ schiebt Verantwortung von sich

Gegenüber 5 Minuten erklärt die „Show Slot GmbH„: „Grundsätzlich erhält jeder Kunde eine Rückerstattung des Ticketpreises bei Absage der Veranstaltung. Die Rückerstattungsvorgänge liegen im Verantwortungsbereich und Gestaltungsspielraum der jeweiligen Ticketmittler“, schiebt man die Verantwortung von sich. Weiter heißt es: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir darüber hinaus keine Fragen zu sensiblen Unternehmensvorgängen oder individuellen Geschäftsbeziehungen kommentieren.“ Betroffene verweist man auf die Support-Mail [email protected].