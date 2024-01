Alles rund um Fisch aus der Dose: „Sardineum“ eröffnet in Bruck

Den Anfang des „Eröffnungsfahrplan“ des neuen „Sardineums“ macht das Soft-Opening am Montag, dem 8. Jänner. Die offizielle Eröffnung findet dann Ende Jänner statt, ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Fisch in allen Variationen

Auf jeden Fall erwartet die Steirer im „Sardineum“ in der Roseggerstraße in Bruck an der Mur ganz viel Fisch aus der Dose. Sei es pikant, mild oder mit Zitrone: Im neuen Geschäft gibt es eingelegte Sardinen in den verschiedensten Variationen.