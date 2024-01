Erst Schnee, dann Eiseskälte: Das erwartet uns in den kommenden Tagen

Eine ganze Menge Neuschnee kann man am Wochenende in Kärnten erwarten. Wir haben bei der „GeoSphere Austria“ nachgefragt, ob es überall weiß wird, oder ob nur höhere Lagen betroffen sein werden. „Bereits kommende Nacht wird ein Mittelmeertief von Süden her verbreitet Niederschlag in Kärnten bringen“, weiß man seitens der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten.

Schwerpunkte in südlichen Landesteilen

Der Meteorologe erklärt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag und am Samstag selbst jedoch der Niederschlag vor allem in Lagen unterhalb der 1.000 Meter noch als Regen fallen wird. Lediglich ganz im Südwesten des Landes, im oberen Gailtal und im Lesachtal könnte es bei starkem Niederschlag auch knapp unterhalb von 1.000 Metern schneien. Die Schwerpunkte würden dabei generell auf den südlichen Landesteilen liegen.

Trüb-nasses Wochenende

Der Samstag wird dann trüb-nass und oberhalb von 1.000 Metern auch sehr schneereich – vor allem in den Karnischen Alpen und den Karawanken. „Auch der Sonntag wird recht trüb, die Temperaturen sinken etwas und damit auch die Schneefallgrenze. Allerdings werden auch die Niederschläge weniger“, so der Meteorologe. Am Sonntag könnte es dann auch bis in tiefe Tallagen schneien, viel Schnee dürfte allerdings nicht liegen bleiben.

In der nächsten Woche wird es kalt und trocken

Ab Montag kommt die Kaltluft von Nordosten dann so richtig in Kärnten an. Während es zum Wochenstart aber hier und da noch Plusgrade haben könnte, wird spätestens ab Dienstag auch Dauerfrost einsetzen – die Temperaturen steigen also den ganzen Tag nicht mehr über 0 Grad. „In den Nächten haben wir teils strengen Frost mit bis zu minus 10 Grad“, erklärt man seitens der „GeoSphere Austria“. Dafür soll es jedoch recht sonnig werden. Daraufhin bleibt es bis zum Wochenende kalt und trocken.

Kältetelefon anrufen kann Menschenleben retten

Aufgrund der extremen Temperaturen, die auch in den kommenden Tagen, vor allem in Richtung Wochenende, wo es fast für das ganze Bundesland eine „gelbe“ Kältewarnung mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich aktuell gibt, soll hier auch noch einmal auf das Kältetelefon aufmerksam gemacht werden. Solltet ihr jemanden sehen, der in der Nacht oder in den Morgenstunden draußen übernachtet und friert, ist es ratsam das Kältetelefon anzurufen. Es ist von 1. November bis 31. März 2024 sieben Tage die Woche von 18 Uhr abends bis sechs Uhr in der Früh aktiv und stellt unter der Nummer 0463/39 60 60 vor allem eine Hilfe für obdachlose Menschen dar.