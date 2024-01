Winter-Comeback: Erst kommt der Schnee, dann die Eiseskälte

Mit dem Dreikönigstag steht auch eine Wetter-Änderung bevor: Vorbei ist es mit milden Temperaturen und trocknen Tagen. Wie berichtet, war die steirische Landeshauptstadt Graz mit Sonnenschein und über 12 Grad am Donnerstag noch der Wärmepol Österreichs, aber auch hier werden die Temperaturen ab morgen absinken.

Steiermark wird wieder weiß

Dieses Wochenende wird es in der Steiermark trüb-nass. „Am Dreikönigstag überwiegen die Wolken und es regnet oder schneit mäßig“, prognostiziert die GeoSphere Austria. In anderen Worten, wo es nicht schneit, dort wird es regnen. In der Obersteiermark fällt die Schneefallgrenze auf unter 1.000 Meter Seehöhe. Demnach könnte es unter anderem in Mariazell wieder weiß werden. Bis in die Tallagen schneit es am Samstag auch im Ausseerland und im Ennstal. Mit Regen zu rechnen, ist im Süden und Osten auf einer Höhe von 900 bis 1.300 Metern.

Trüb-Nasses Wetter

Das trüb-nasse Wetter findet am Sonntag dann seine Fortsetzung: „Es überwiegen die Wolken und immer wieder schneit es leicht. Im Südosten wird es am Vormittag in tiefen Lagen noch regnen, im Laufe des Nachmittags mischen sich allmählich auch Schneeflocken dazu.“

Temperaturen im Sinkflug

Während die Höchstwerte sich am Samstag noch bei 2 bis 6 Grad bewegen, packt am Sonntag die Steiermark die Kaltluft. Die Meteorologen der GeoSphere Austria reden von einem „Eistag“: „In der Obersteiermark ist teilweise bereits ein Eistag mit Höchsttemperaturen unter 0 Grad zu erwarten, im Südosten gehen sich nochmals bis zu 5 Grad aus.“ Am Sonntagnachmittag und Abend frischt der Wind noch einmal etwas auf.

Eiseskälte zum Wochenstart

Richtig kalt wird es dann zum Wochenstart. Überall in der Steiermark wird es unter 0 Grad haben. Laut der GeoSphere Austria verläuft der Montag verbreitet frostig und es weht ein kalter Nordwind. Ähnlich wird auch das Wetter am Dienstag: „Wieder sonnig aber auch winterlich kalt präsentiert sich der Dienstag. Am Morgen gibt es strengen Frost und auch tagsüber bleiben die Temperaturen bei Ostwind im negativen Bereich. Die Höchsttemperaturen steigen auf maximal -6 bis 0 Grad.“