Heimspiel zu „früher“ Stunde: KAC empfängt Black Wings um 14 Uhr

In jedem der letzten elf Spiele hat der KAC gepunktet, in den letzten drei Partien waren es jeweils sogar die vollen drei Punkte. Dadurch konnten sich die Klagenfurter in der Tabelle bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer Fehérvár heranpirschen. Zudem ist man in 13 von 16 Heimspielen als Sieger vom Eis gegangen, diese Quote will man am Samstag weiter ausbauen. Doch der Gegner wird es ihnen sicher nicht leicht machen.

Black Wings derzeit auf Platz 4

Die Black Wings aus Linz mögen zwar schlecht in die Saison gestartet sein, in den vergangenen 21 Partien gab es jedoch kaum Erfolgserlebnisse für den jeweiligen Gegner – nur zwei der 21 Partien hat man in der regulären Spielzeit verloren. In den jüngsten sieben Runden hat man aber gleichzeitig dafür auch nur einmal voll gepunktet. Die Linzer stehen aktuell auf Platz 4 in der Tabelle, womit die Partie am Samstag zu einem wahren Kracher werden dürfte.

