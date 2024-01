Eiseskälte folgt auf Schnee: Winter-Comeback steht bevor

Mit dem Dreikönigstag steht auch eine Wetter-Änderung bevor. Vorbei ist es dann mit dem milden Winterwetter – es wird wieder weiß und kalt in Österreich. „Am Samstag erreicht nämlich ein Tiefdruckgebiet Mitteleuropa, zugleich strömt aus Nord- und Nordosteuropa immer kältere Luft in den Alpenraum. Im Zusammenspiel mit einem weiteren Tief über dem Mittelmeer stellen sich am Wochenende nach und nach in weiten Teilen des Landes winterliche Bedingungen ein“, erklärt die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) im Detail.

Samstag bringt Schnee

Jetzt schon kann man sich auf Schnee und Regen in ganz Österreich einstellen. Die Wetter-Experten reden von leichten bis mäßigen Niederschlägen am Samstag. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze auf 500 Meter herab, im Süden und Südosten liegt sie bei 1.000 bis 1.200 Meter. „In der Nacht auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze an der Alpennordseite immer öfter bis in tiefe Lagen ab“, heißt es weiter.

Niederschläge in ganz Österreich

Das niederschlagsreiche Wetter findet am Sonntag seine Fortsetzung. An der Alpennordseite und im Nordosten zeigt sich der Niederschlag in Form von Schnee. Im Süden und Südosten wird es eher regnen, im äußersten Osten ist auch mit gefrierenden Regen zu rechnen. „Tagsüber sinkt die Schneefallgrenze auch im Süden langsam in tiefe Lagen ab, der Schneefall klingt hier aber rasch ab. Vom Außerfern bis zum Wienerwald sowie im Waldviertel schneit es hingegen weiter mit meist leichter Intensität.“

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee

„In weiten Teilen des Landes bildet sich am Sonntag eine mehr oder weniger geschlossene Schneedecke“, so die UWZ. Die Ausnahme bilden die Tallagen in Kärnten und in der südlichen Steiermark. (Eine genaue Prognose für die beiden Bundesländer findest du hier: Kärnten, Steiermark) „Ansonsten sind im Donauraum und im Osten meist um 5 cm Neuschnee zu erwarten, auch in Wien kündigen sich von Ost nach West zwischen 5 und 10 cm an. Generell mehr Schnee mit meist 15 bis 25 cm fällt im Oberen Waldviertel und in den Nordalpen oberhalb von etwa 800 Metern. Auf den Bergen fallen recht verbreitet 20 bis 40 cm Neuschnee.“

Eiskalter Wochenstart

Zum Wochenstart wird es dann richtig kalt. Die Temperaturen bleiben tagsüber unter 0 Grad. “ In den Landeshauptstädten werden die Tiefstwerte zwischen -6 (Wien-City und Klagenfurt) und -12 Grad (Salzburg) liegen. In den klassischen Kältepolen (Freiwald, Lungau, Aichfeld) zeichnen sich auch Temperaturen um oder unter -20 Grad ab.“ Dafür soll laut den Prognosen in der neuen Woche Neuschnee aber kaum ein Thema mehr sein.