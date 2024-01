Feuerdrama in Grazer Lokal: „Ich hörte die Leute schreien“

Die 21-jährige Niederösterreicherin kam bei dem Feuerdrama im Grazer Lokal „Stern“ ums Leben. Weitere 21 Personen wurden verletzt. Das schreckliche Ereignis schockierte die gesamte Steiermark. Mit Kerzen und einem Bild der jungen Verstorbenen vor dem Lokal wird dem Brandopfer gedacht.

Augenzeugen berichten

Eine Augenzeugin und ihr Mann erzählen im Fernsehen von den dramatischen Szenen. Die Steirerin Silvia Weinhandl war in der Silvesternacht mit ihrem Mann und Freunden in der Stern Bar in Graz, als sie plötzlich Feuer im nur wenige Meter entfernten Eingangsbereich sieht.

„Du hörst Leute schreien und denkst dir…“

Die Gruppe kann noch über die Vordertür aus dem Lokal flüchten, nur Augenblicke später ist der Weg durch Flammen versperrt. „Du hörst Leute schreien, siehst die Flammen und denkst dir nur: Um Gottes Willen, wie viele sind da noch drin?“, sagt Silvia Weinhandl. Ihr Mann, Thomas Weinhandl hat sofort reagiert und die Fenster eingeschlagen: „Ich habe intuitiv von außen die Fenster mit Sesseln eingeschlagen, um Menschen retten zu können.“

Im Fernsehen

In der ORF 2-Sendung „Thema“ am Montag, dem 8. Jänner 2024, um 21.10 Uhr wird über die Brandtragödie berichtet. In „Thema“ kommen die Augenzeugen zu Wort. Savanka Schwarz schildert für die ORF-Sendung über den Stand der Ermittlungen. Den aktuellsten Informationen zufolge geht die Polizei von einer subjektiven Brandursache aus. Pyrotechnik wird demnach nicht ausgeschlossen – 5 Minuten berichtete. Wie man sich in so einem Ernstfall verhalten soll, wird in der Sendung am Montag ebenso zum Thema.