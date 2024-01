6. Jänner: Diese Geschäfte haben am Dreikönigstag in Kärnten geöffnet

Grundsätzlich sind am morgigen Dreikönigstag die meisten Geschäfte geschlossen – einige Sondermärkte haben aber dennoch geöffnet. Welche Einkaufsmöglichkeiten es morgen gibt, haben wir dir hier zusammengefasst.

Sondermärkte auch an Feiertagen geöffnet

In Kärnten haben einige Supermärkte oft auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet – So wird es in vielen Fällen eben auch am Dreikönigstag sein. Es sind die Sondermärkte von Billa und Spar, die auch an Feiertagen geöffnet haben. Welche Spar- oder Billa-Filialen in deiner Nähe am morgigen Samstag geöffnet haben, kannst du online auf der jeweiligen Website herausfinden.

Diese Lebensmittelgeschäfte haben geöffnet: Billa: Klagenfurt Hauptbahnhof: 6 – 21 Uhr

Bad Kleinkirchheim: 8 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr

Patergassen: 8 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr

Mallnitz: 8 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr

Treffen bei Villach: 8 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr

Afritz: 8 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr Spar: Kremsbrücke: 6 – 20 Uhr

St. Urban: 8 – 11 Uhr

Treffen: 8 – 13 Uhr & 15 – 18 Uhr

Weissensee: 8 – 17 Uhr

Tankstellen-Shops als Notlösung

In der Not können auch „Billa stop&shop“ sowie „Spar-Express“ an den Tankstellen „JET“ bzw. „Turmöl“ zum Lebensmittel-Kauf aufgesucht werden. Welche Tankstelle in deiner Nähe geöffnet hat, findest du zum Beispiel in der ÖAMTC-App.

Manche Apotheke haben für Notfälle geöffnet

Notfälle, bei denen dringend ein Medikament gebraucht wird, halten sich leider weder an Kalenderdaten noch an reguläre Öffnungszeiten. Darum ist durch Bereitschaftsdienste auch über die Feiertage zu jeder Tages- und Nachtzeit immer eine Apotheke in der Nähe erreichbar und für Notfälle geöffnet. Hier findet ihr die nächste dienstbereite Apotheke.