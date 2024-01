Comeback: Sepp Schellhorn kehrt ins Parlament zurück

Nachdem NEOS-Nationalratsabgeordnete Julia Seidl bekanntgegeben hat, sich als Spitzenkandidatin für die Innsbrucker Gemeinderatswahl ganz auf die Arbeit in ihrer Heimstadt zu konzentrieren, ist nun die Nachfolge für das vakante Mandat geregelt. Ende Februar wird der Gastronom Sepp Schellhorn nach zweieinhalb Jahren in den pinken Nationalratsklub zurückkehren.

Schellhorn kehrt in die Politik zurück

Mit Sepp Schellhorn kehrt in wenigen Wochen ein Polit-Urgestein zurück, mit dem sich die Zusammenarbeit der NEOS schon in den letzten Monaten wieder intensiviert hatte. So brachte er sich in seiner Rolle als Unternehmer unter anderem beim Standort-Index und den „Mittelstand-Stammtischen“ von Meinl-Reisingers Wirtschaftsplattform „Aufschwung Austria“ ein.

„Jene entlasten, die Arbeitsplätze und Wohlstand sichern“

„Sepp steht wie kein Zweiter für die Anliegen der Mittelständischen Unternehmer und ihrer Mitarbeiter. Ich freue mich sehr, seine Praxiserfahrung und politische Kraft wieder in den Reihen unserer Abgeordneten zu wissen“, sot NEOS-Klubobfrau und Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Gemeinsam gehe es nun darum, „jene, die Arbeitsplätze und Wohlstand sichern, endlich ehrlich und spürbar zu entlasten und den Unternehmern die notwendige Freiheit zu geben, anstatt sie mit Bürokratie zusammenzustutzen“. Die nächste Gelegenheit dazu ist schon terminisiert. Noch vor seiner Rückkehr als Abgeordneter wird Sepp Schellhorn gemeinsam mit NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am 11. Jänner in Kärnten zu einem weiteren „Mittelstand-Stammtisch“ von „Aufschwung Austria“ einladen.