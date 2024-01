Causa Jost noch nicht vorbei – jetzt hat er Jänner-Gehalt bekommen

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 20:37 / ©Stadtkommunikation/Bauer

Wer gedacht hatte, mit Anfang Jänner und dem vermeintlichen Ende der Amtszeit von Magistratsdirektor Peter Jost sei die Causa Jost gelaufen, der hat sich wohl getäuscht. Im Jänner wurde nämlich einmal mehr sein Gehalt ausbezahlt, wie der „ORF“ berichtet. Auch über die Überweisung von Überstunden wurde medial kolportiert. Es soll sich um ein Versehen der Personalabteilung gehandelt haben.

Was bisher geschah

In den vergangenen Monaten gab es viel Aufregung rund um den ehemaligen Magistratsdirektor. In der Vergangenheit hatten wiederholt üppige Überstundenzahlungen für Aufregung gesorgt. Im Sommer führten diese sogar zu – schnell wieder eingestellten – Ermittlungen gegen den Kärntner Journalisten Franz Miklautz, der über die Zahlungen berichtet hatte. Speziell Jost war in den Fokus geraten, weil er samt Überstundenzahlungen und Zulagen monatsweise sogar mehr verdient hatte als der Kärntner Landeshauptmann.

Klage soll Jost bis zu 660.000 Euro von der Stadt bringen

Jost habe man nun seitens der Stadt schriftlich dazu aufgefordert, den „versehentlich“ ausbezahlten Jänner-Lohn wieder zurück zu überweisen. Vonseiten des Anwalts von Jost wird nun auch eine Klage vorbereitet. Man will sich entweder zurück ins Amt bis Ende 2026 klagen oder 660.000 Euro bekommen – jene Summe, die er in diesen drei Jahren laut seines Dienstvertrags verdienen würde.