Wetter am Dreikönigstag: Italientief sorgt für Regen und Schnee

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 21:15 / ©5 Minuten

Wie berichtet, wird es in vielen Teilen Österreichs wieder weiß. Der Grund: Ein Italientief zieht auf. „Die Schneefallgrenze sinkt an der Alpennordseite rasch von Westen her auf 400 Meter bis 900 Meter herab, weiter im Osten und Süden liegt sie noch deutlich darüber“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Bis zu 6 Grad

Bevor es in den nächsten Tagen eisig-kalt wird. Dürfen wir uns am Dreikönigstag noch über Plusgrade freuen. Laut Prognose erreichen die Höchstwerte 1 bis 6 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Nordwind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.01.2024 um 21:17 Uhr aktualisiert