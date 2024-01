Dreikönigstag bringt Schnee bis in Tallagen

Wie berichtet, ist am Dreikönigstag mit viel Niederschlag zu rechnen. Wo es nicht schneit, dort wird es regnen. Von der Sonne wird kaum etwas zu sehen sein, bei der dichten Wolkendecke. “ Die Schneefallgrenze sinkt in der Obersteiermark allmählich auf unter 1000 Meter Höhe, im Ausseerland und Ennstal schneit es spätestens am Abend bis in die Tallagen herab. Im Süden und Osten bleibt es unterhalb von 900 bis 1300 Meter Höhe bei Regen“, fassen die Meteorologen der GeoSphere Austria zusammen.

Bis zu 6 Grad

Bevor es dann am Sonntag eisig-kalt wird, gibt es am Samstag noch einige Plusgrade – zwischen 2 und 6 Grad erreichen die Höchstwerte.