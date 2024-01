Von Baum eingeklemmt: Kärntner konnte sich nicht mehr selbst befreien

Veröffentlicht am 5. Januar 2024, 21:23 / ©ÖAMTC/Hnat

Am 5. Jänner um 15.50 Uhr war ein 53-jähriger Landwirt mit Holzschlägerungsarbeiten auf seinem Grundstück in der Gemeinde Lamm (Gemeinde St. Andrä im Lavanttal) beschäftigt. Nachdem er einen zuvor gefällten Baum abgelängt hatte, geriet dieser ins Rollen und klemmte den Mann beide Beine ein. Der 53-Jährige konnte sich nicht mehr selbst befreien und rief seinen Nachbarn an, der ihm aus der misslichen Lage half und die Rettung alarmierte. Schließlich wurde der 53-Jährige vom Rettungshubschrauber ins LKH Wolfsberg geflogen.