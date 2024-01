Wetter am Dreikönigstag: Wo es in Kärnten weiß wird

Wie berichtet, wird es am Dreikönigstag in Kärnten wieder weiß. „Am meisten Niederschlag fällt entlang der südlichen Landesgrenze, im Bereich der Karnischen Alpen und Karawanken“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Hier wird es schneien

Mit Schnee ist auf bis zu über 1.200 Meter Seehöhe zu rechnen. Laut GeoSphere könnte die Schneefallgrenze im Südwesten Kärntens auch tiefer liegen. „Dort kann es zeitweise bis in höhere Tallagen hinab schneien“, heißt es. Sonst bleibt es in tiefen Lagen meist noch bei Regen oder Schneeregen. Gegen Abend hin schneit es dann immer weiter herab: „Die Schneefallgrenze sinkt am Abend von Norden unter 1000 Meter und in der Nacht auf Sonntag allmählich teils bis in tiefe Lagen. Die Niederschlagsintensitäten lassen dann aber bereits deutlich nach.“