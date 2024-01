Alko-Unfall auf A2 forderte fünf Verletzte

In alkoholisiertem Zustand war eine 54-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Villach-Land am späten Freitagabend auf der A2 Südautobahn in Richtung Italien unterwegs. Auf Höhe von Unterschütt kollidierte sie mit einem vor ihr fahrendem Wagen, der von einem 39-jährigen Wiener gelenkt wurde. Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Anpralls von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam schlussendlich in der Böschung zum Stillstand.

Fünf Verletzte

„Beide Lenker sowie die drei Insassen des Wieners wurden verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ins LKH Villach eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Nach einem Alkotest wurde der Kärntnerin der Führerschein abgenommen. Die Aufräumarbeiten führten die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf durch. Währenddessen war die A2 nur einspurig befahrbar.