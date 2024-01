Neffe fand schwerverletzten Onkel

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 06:33 / ©Pixabay

Der 86-Jährige führte am Freitagnachmittag Forstarbeiten in einem Wal in der Gemeinde Dellach im Drautal durch. „Dabei rutschte er aus und verletzte sich schwer“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Dem Mann gelang es noch, sich selbstständig zu seinem Auto zu schleppen, das auf einem nahegelegenen Forstweg geparkt war. Jedoch konnte er aufgrund seiner Verletzung nicht mehr wegfahren.

Neffe machte sich auf die Suche

Doch er hatte Glück: Gegen 16.30 Uhr fuhr nämlich sein Neffe zum Anwesen des 86-Jährigen. Da er seinen Onkel dort nicht antreffen konnte, begann er mit der Suche. Kurz darauf fand er den Schwerverletzten und setzte die Rettungskette in Gang. Mit Unterstützung der Bergrettung Oberers Drautal wurde der Mann für den Transport bereit gemacht, sodass er schlussendlich mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert werden konnte.