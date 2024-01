Keutschach am See

Die Gemeinde Keutschach am See sucht aktuell einen neuen Pächter für das Strandbad am Rauschelesee. Eine entsprechende Ausschreibung wurde am Freitag, dem 5. Januar 2024, auf der Homepage der Kommune veröffentlicht. Neben der 12.000 Quadratmeter großen Anlage umfasst diese auch einen 7.000 Quadratmeter großen Parkplatz und das hiesige Strandbuffet.

Entspannungs-Oase für Einheimische und Touristen

„Die Gemeinde möchte den Gästen und den Bewohnern von Keutschach am See einen familienfreundlichen Badebetrieb und gleichzeitig eine qualitativ und preislich attraktive Sommer-Restauration bieten“, erklärt man. Das Strand-Buffet soll die Anlage am See aufwerten und mit Angeboten auch außerhalb der Strandbadöffnungszeiten zusätzliche Gelegenheiten schaffen für Einheimische, Wanderer, Radfahrer und Touristen, das Ambiente des Rauschelesees zu nutzen.

Ausschreibung läuft bis 22. Jänner

Die Verpachtung erfolgt vorerst für die Saison 2024. Neben einem Lebenslauf sollten Interessierte auch ein Gesamtkonzept sowie ein Mindestangebot einreichen. Diese dürfe 28.000 Euro netto nicht unterschreiten. Alle Bewerbungen samt der geforderten Unterlagen müssen schriftlich bis spätestens 22. Jänner 2024 – also in gut zwei Wochen – in der Gemeinde einlangen. Als Ansprechpartner wird Tourismusleiter Stefan Meisterle angeführt.