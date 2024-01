ARBÖ-Pannenhelfer rückten 280 Mal pro Tag aus

„In den meisten Fällen konnten wir den Defekt direkt an Ort und Stelle beheben und unseren Mitgliedern so eine rasche Weiterfahrt ermöglichen. Nur wenn die Reparatur am Einsatzort nicht durchführbar war, haben wir die Fahrzeuge abgeschleppt“, erklärt ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig. Durchschnittlich rückten die Pannenhelfer 280 Mal pro Tag aus, womit alle fünf Minuten unter dem Pannen-Notruf 1-2-3 oder mit der ARBÖ-App Hilfeleistung angefordert wurde.

Die häufigsten Einsatzgründe

Die durchschnittliche Wartezeit von der Pannenaufnahme bis zum Eintreffen am Pannenort betrug 2023 rund 38 Minuten. Die häufigsten Einsatzgründe waren streikende Batterien, danach folgen Elektronik-Probleme und mechanische Gebrechen. Besonders in der Urlaubssaison waren die ARBÖ-Pannenfahrer gefragt: Die einsatzstärksten Monate waren der Juli mit rund 9.200 Einsätzen und der August mit rund 9.300 Hilfeleistungen. „Ein funktionierender Pannendienst leistet einen unverzichtbaren Dienst im Straßenverkehr, weil wir nicht nur den Mitgliedern rasch in einer Notlage helfen, sondern durch das rasche Agieren unserer Pannenflotte ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet wird“, so Kumnig.

Bilanz der ARBÖ-Prüfzentren

Doch nicht nur auf der Straße, auch in den 90 ARBÖ-Prüfzentren wurden im vergangenen Jahr zahlreiche technische Dienstleistungen von den Technikern durchgeführt: Von den 400.000 Mitgliedern besonders gut angenommen wurde die §57a-Begutachtung, die insgesamt 197.000 Mal durchgeführt wurde. Aber auch Fahrwerksvermessung (9.200) und Klimaanlagenwartung (8.000) werden gerne angenommen.