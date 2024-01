Graz investierte 2023 Ã¼ber eine Million Euro in FuÃŸgÃ¤nger

Aktuell werden 21 Prozent der Wege von den Grazern zu Fuß zurückgelegt. Dieser Anteil ist in den letzten zwei Jahren gestiegen. Davor stagnierte er seit 2004 bei 19 Prozent. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die Initiative der Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, die das Ziel verfolgt, das Zu-Fuß-Gehen in der Stadt attraktiver, komfortabler und sicherer zu machen.

25 Projekte umgesetzt

Alleine im vergangenen Jahr wurden dahingehend 25 Projekte in unterschiedlichen Bezirken umgesetzt. „Wir haben heuer wieder zahlreiche Löcher im Grazer Gehsteignetz geschlossen und mit vielen kleinen Maßnahmen, die Sicherheit der Fußgänger verbessert. Diverse Projekte fanden dabei auch im Schulumfeld statt, da jedes Kind meines Erachtens das Recht auf einen sicheren Schulweg hat“, sagt Schwentner.

1,5 Millionen Euro

Insgesamt hat die Stadt Graz 2023 rund 1,5 Millionen Euro in die Verbesserung der Sicherheit für Fußgänger investiert. Von der Errichtung von Schulstraßen, der Verbreiterung und Neuerrichtung von Gehsteigen bis hin zum Ausbau von Haltestellen und Schutzwegen sowie der Installation von Druckknopfampeln, wurden zahlreiche Projekte in die Tat umgesetzt.

©Stadt Graz ©Stadt Graz

Mehr Sicherheit & mehr Platz

So sorgt etwa die Errichtung eines neuen Gehsteigs In der Rudolfstraße im Bereich zwischen Berliner Ring und Ragnitztalweg im Bezirk Waltendorf für deutlich mehr Sicherheit am Schulweg zur Volksschule Berliner Ring. Eine sichtliche Verbesserung hat auch in der Algersdorferstraße im Bezirk Eggenberg stattgefunden. Ausgehend von der Planung eines Schutzweges mit einer Mittelinsel wurde der gesamte Kreuzungsbereich inkl. beider Haltestellen weitgehend neu gebaut. Mehr Platz haben Fußgänger nun auch bei der Unterführung Ibererstraße im Bezirk Gösting. Dort wurde der Gehsteig um einen Meter breiter. Eine Liste der weiteren Projektumsetzungen finden Sie im Anhang.

Einführung von Schulstraßen

Ein wesentlicher Meilenstein ist auch die Einführung von drei Schulstraßen in der Aribonenstraße, der Nibelungengasse und der Schulgasse. Jeweils eine halbe Stunde vor Schulbeginn werden dort die Straßen für den Kfz-Verkehr gesperrt, um den Kindern ein sicheres Ankommen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Scooter zu ermöglichen. „Die neuen Grazer Schulstraßen sind zukunftsweisend. Dadurch wird nicht nur mehr Sicherheit für die Kinder geschaffen, auch das tagtäglich starke Verkehrsaufkommen rund um die Schulen beruhigt sich damit“, zeigt sich Schwentner zufrieden mit der Einführung.