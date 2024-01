Schüsse nach Macheten-Attacke: Obduktion angeordnet

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 10:11 / ©APA/MONATSREVUE.AT/THOMAS LENGER

Das Ganze spielte sich gegen 14.30 Uhr in dem Kurort im Bezirk Mattersburg ab. Die Beamten wurden wegen eines Familienstreits zu der Wohnadresse beordert. Als sie an Ort und Stelle waren, bedrohte der Mann zunächst seine Frau mit einer Machete und griff dann die Polizisten an. Einer von ihnen wurde bei dem Angriff verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Der Beamte trug eine Schutzweste.

Schüsse abgefeuert

Aufgrund der eskalierenden Situation feuerten die Polizisten Schüsse ab. Der Angreifer konnte dadurch gestoppt werden, die Rettungskette wurde aktiviert, der Mann starb jedoch. Zuvor hatten sie den Mann noch aufgefordert, die Waffe niederzulegen und zu kooperieren. Selbst der Gebrauch des Pfeffersprays konnte den Verdächtigen nicht aufhalten.

Obduktion angeordnet

Die Identität des Angreifers wurde mittlerweile bekannt gegeben: Es handelt sich um einen 55-jährigen deutschen Staatsbürger, der in Bad Sauerbrunn lebte. Die Obduktion des Leichnams wurde angeordnet. Informationen zum Alter und zur Herkunft der bedrohten Frau lagen noch nicht vor.

Ermittlungen laufen

Nun wurden Untersuchungen wegen der Waffengebräuche eingeleitet. Insbesondere die Zahl der abgegebenen Schüsse, die Zahl der hierfür verwendeten Dienstwaffen und die Zahl der Treffer am Körper des Angreifers sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden vom Landeskriminalamt Wien geführt und laufen parallel zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. (APA, red 6.1.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.01.2024 um 11:06 Uhr aktualisiert