Kärntner Ortschaft seit Monaten von Außenwelt abgeschnitten

Wie berichtet, zerstörte im Dezember 2022 ein Felssturz die einzige Straße zur Ortschaft Guntschach in der Gemeinde Maria Rain. Seitdem sind die Bewohner von der Außenwelt praktisch abgeschnitten. Am kommenden Montag, dem 8. Jänner 2024, wird dies auch in der Sendung „Thema“ auf ORF 2 in den Mittelpunkt gerückt. Los geht das Format um 21.10 Uhr.

Lokalaugenschein

Ohne Straße gibt es nämlich keine Autoverbindung, „und damit keine Post, keine Müllabfuhr, keine Bewirtschaftung der Felder, keine ärztliche Versorgung“, werden verzweifelte Bewohner im Rahmen des Beitrages erzählen. Die Wege in die Zivilisation führen durch einen Wald – oder man hat Glück und die private Fußgänger-Fähre ist in Betrieb, die Menschen über die Drau ans andere Ufer bringt. Viele Familien haben deswegen ihre Häuser verlassen und sind in Notquartiere ausgewichen. Im vergangenen Oktober haben zwar die Arbeiten für eine neue Straße begonnen, aber wie lange es noch dauern wird, ist unklar.