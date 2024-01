Eisflächen nicht betreten: „Das ist lebensgefährlich“

Am Dietrichsteiner See ist am Samstag eine Frau ins Eis eingebrochen.

Dramatische Szenen spielten sich am Dreikönigstag am Dietrichsteiner See im Bezirk Feldkirchen ab. Wie berichtet, ist dort eine Frau in den Morgenstunden ins Eis eingebrochen. Nur dank des raschen Handelns der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Tschwarzen und Waiern sowie der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, dem Roten Kreuz, der Wasserrettung und der Polizei konnte sie aus den eisigen Fängen des Wassers gerettet werden. Nun richten sich die Kärntner Einsatzkräfte mit einem wichtigen Appell an die Bevölkerung: „Bleibt am Ufer!“

„Lebensgefahr!“

Unter anderem betonte Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt betonte im Gespräch mit 5 Minuten: „Bei diesen Temperaturen ist die Eisfläche noch viel zu dünn.“ Auch die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach am See schreiben in den sozialen Medien: „Wir bitten euch, den Rauschelesee sowie alle Seen und Teiche, die nicht freigegeben sind, nicht zu betreten. Ihr bringt euch und die Einsatzkräfte in Lebensgefahr.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.01.2024 um 12:40 Uhr aktualisiert