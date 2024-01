Missgeschick hatte fatale Folgen: Haus nicht mehr bewohnbar

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 13:30 / ©Drohne Stiwoll

Gemeinsam mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark führten Brandermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark und des Bezirkes Graz-Umgebung die Ursachenermittlung in der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss durch.

Rauchgasvergiftung

Diese war gegen 2 Uhr in der Nacht auf Freitag in Vollbrand geraten. Zahlreiche Bewohner des Mehrparteienhauses mussten daraufhin in Sicherheit gebracht werden – 5 Minuten berichtete. Das Rote Kreuz hatte daraufhin drei Personen mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen medizinisch versorgt. Wie sich mittlerweile herausstellte, erlitt lediglich eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung. Es handelt sich dabei um einen Nachbarn, welcher gemeinsam mit dem Bewohner (17) der ausgebrannten Wohnung Löschversuche unternahm.

Großes Missgeschick

Im Rahmen Ermittlungen konnte nun jegliche technische Brandursache ausgeschlossen werden. „Sichergestellte Spuren sowie weitere Ermittlungen führten jedoch darauf zurück, dass ein Missgeschick des 17-jährigen Bewohners beim Befüllen eines Sturmfeuerzeuges mit Feuerzeugbenzin den Brand ausgelöst haben dürfte“, so die Polizei.

Haus nicht bewohnbar

Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden, wird sich ersten Schätzungen zufolge jedoch auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die evakuierten Bewohner des Mehrparteienhauses können ihre Wohnungen weiterhin nicht bewohnen. Sie sind bis auf weiteres bei Familienangehörigen bzw. in Notunterkünften untergebracht.

Anzeige wegen Fahrlässigkeit

Weitere Ermittlungen des LKA sind im Gange. Eine Anzeige wegen des Verdachts der „Fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst“ wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Graz erstattet.