Fit zur Osterjause: 10.000 Schritte Challenge geht in die nächste Runde

Nach einer erfolgreichen September-Challenge geht es für den Kärntner Christian Wallner auf in die nächste Runde. Pünktlich zur bevorstehenden Fastenzeit beginnt auch schon die zweite 10.000 Schritte Challenge. Ziel ist es, jeden Tag mindestens 10.000 Schritte für sich zu gehen. Gestartet wird am Aschermittwoch, 14. Februar 2024. Auf die Frage ob es ihm persönlich auch gelungen sei bei der letzten Challenge, jeden Tag 10.000 Schritte zu laufen, musste er lächeln. „Ja, muss ja mit gutem Beispiel vorangehen. Ich war erstaunt, wie konsequent viele dabei sind. Man nimmt sich eine Schrittzähler-App und bemüht sich die 10.000 pro Tag zu schaffen“, verrät Christian schmunzelnd gegenüber 5 Minuten.

Mit kleinen Schritten ans große Ziel

Für Neustarter hat Christian wertvolle Tipps parat. „Man verzichtet auf den Lift und geht die Treppen. Legt kleine Strecken zu Fuß zurück und verzichtet auf das Auto. Man geht zu Fuß in die Arbeit und wenn man abends sieht, es fehlt noch etwas, dann geht man noch eine Runde raus“, erklärt der begeisterte Hobby-Sportler. Um sich gegenseitig motivieren zu können, wurde für Challenge auch eine eigene Facebookgruppe ins Leben gerufen. Insgesamt 181 Leute sind seit der September-Challenge vergangenes Jahr schon mit dabei. „Hier werden die Schritte abends gepostet und man motiviert sich so dazu, selbst aktiv zu sein. Aber alles ohne Zwang – so wie es jeder schafft”, erklärt Wallner.

©KK/Privat Ein Tag ohne Bewegung ist für Christian Wallner ein verlorener Tag.

Jeder kann – keiner muss

Das tolle an der Challenge ist: Man kann, aber man muss nicht. „Wenn man sich einmal körperlich nicht wohl fühlt, dann sind es halt einmal etwas weniger, aber trotzdem bleibt die Motivation in der Gruppe, seine Ziele so gut wie möglich zu erreichen. Und ich hab es bei der letzten Challenge geschafft, so manche Couch-Potatos zur Bewegung im Freien zu motivieren“, erklärt Christian stolz. Wer die 40 Tage durchhält, hätte gesamt 400.000 Schritte gemacht. „Und bei diesem Erfolg schmeckt die Osterjause dann noch besser“, spornt der Kärntner abschließend an.