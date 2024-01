Unfall im Schneetreiben: Auto lag auf der Seite

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 15:26 / ©FF Weissensee

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Weissensee: Auf der Weissensee Straße ist heute Nachmittag ein Auto verunfallt. Das Auto lag auf der Fahrerseite, wie genau es zu dem Unfall im Schneetreiben gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar. Die Insassen des Fahrzeugs seien jedoch „augenscheinlich unverletzt“ gewesen, heißt es seitens der Feuerwehr auf Facebook.

Fahrzeug wurde wieder auf die Räder gekippt

Die Insassen seien schon vor Eintreffen der Florianis aus dem Fahrzeug befreit worden und wurden vor Ort von First Respondern und danach dem Roten Kreuz untersucht. Die Feuerwehr sicherte daraufhin die Unfallstelle großzügig ab, da sie in sich in einer Kurve talabwärts befand und baute eine einspurige Verkehrsregelung auf. Das Fahrzeug wurde gesichert und wieder auf die Räder gekippt. Vor Ort im Einsatz stand auch die Polizei mit einer Streife.