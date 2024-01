AMS zieht Bilanz: Mehr arbeitslose Steirer, weniger offene Stellen

Nach dem „Ausnahmejahr“ 2022 sorgte die eingetrübte wirtschaftliche Gesamtlage im Vorjahr für einen moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Steiermark von 5,4 Prozent auf durchschnittlich 31.742 Personen. „Nach der historisch niedrigen Arbeitslosigkeit im Jahr 2022 mussten wir mit einem neuerlichen Anstieg rechnen, dieser fiel aber angesichts der Rezession weniger kräftig aus, als zu erwarten war. Im Mai gab es ein Plus bei der Zahl der arbeitslosen Personen von 8,1 Prozent, seitdem blieben die monatlichen Zuwächse aber weitgehend stabil“, so AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe zur Jahresbilanz 2023.

Im Schnitt 39.000 Steirer arbeitslos

Im Durchschnitt waren im Vorjahr 31.742 Personen als arbeitslos beim AMS gemeldet (+1615 Personen, +5,4 Prozent), einschließlich der 7760 Teilnehmenden an Schulungen waren damit im Schnitt 39.502 Steirer ohne Beschäftigung (+1746 Personen, +4,6 Prozent).

Industrie- und Bau-Branche als Sorgenkinder

Die eingetrübte wirtschaftliche Gesamtlage zeigte sich insbesondere in der Industrie und am Bau: Im Produktionsbereich stieg die Zahl der arbeitslosen Personen im Schnitt um 7,9 Prozent, am Bau um 7,6 Prozent. „Entsprechend verbuchte das Industriebundesland Steiermark, gemeinsam mit Oberösterreich, auch im Bundesländervergleich den relativ stärksten Anstieg“, führt Snobe aus. „Die herausfordernde Lage insbesondere in diesen beiden Branchen wird uns die nächsten Monate sicherlich weiter begleiten, weshalb wir mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen“.

Stärkerer Anstieg bei Arbeitslosigkeit der Männer

Bei Männern (+7,1 Prozent) stieg die Arbeitslosigkeit im Vorjahr entsprechend deutlich stärker als bei Frauen (+3,1 Prozent). Während die Situation bei den Über-50-Jährigen stabil blieb, gab es bei den Unter-25-Jährigen ein kräftiges Plus von 12,8 Prozent auf 3400 Betroffene. Erfreulich ist währenddessen das Minus von 15,8 Prozent bei der Langzeitarbeitslosigkeit (3854 Betroffene im Jahresdurchschnitt).

Weniger offene Stellen

Vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2023 sank indes die Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften – so meldeten die Betriebe dem AMS Steiermark um ein Fünftel weniger offener Stellen als noch 2022 (-19,5 Prozent auf im Schnitt 14.990 Job-Vakanzen). Dennoch wurde abermals eine Rekordbeschäftigung mit fast 550.000 unselbständig Beschäftigten verzeichnet (+0,6 Prozent). Die geschätzte Arbeitslosenquote kletterte damit leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent.