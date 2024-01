26-Jähriger rettete Freundin (27) vor dem Tod

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 17:10 / ©AdobeStock_262055775

Hätte der 26-Jährige nicht so schnell reagiert, dann wäre die 27-Jährige wahrscheinlich an der Kohlenmonoxidvergiftung verstorben. Als er heute Morgen gegen 6.40 Uhr nach Hause kam, lag seine Freundin schon bewusstlos im Bett. Er setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Schwere Kohlenmonoxidvergiftung

„Die 27-Jährige wurde mit einer schweren Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber nach Graz ins Krankenhaus geflogen“, berichtet die Landespolizeidirektion Braunau. Im LKH Graz kann sie in der Druckkammer behandelt werden.

Rettungskräfte im Krankenhaus

Die Rettungskräfte waren bei dem Einsatz ebenso Kohlenmonoxid ausgesetzt, weshalb sie zur Untersuchung in das Krankenhaus Ried eingewiesen wurden. Kohlenmonoxid, ein geruchloses Gas, kann in hoher Konzentration lebensgefährlich sein.

Defektes Abgassystem

Das geruchlose Gas war in der Nacht auf den 6. Jänner in einem Heizraum ausgetreten. Grund war ein defektes Abgassystem der Gastherme. „Ein Techniker stellte an der Heizung gelöste Verbindungsstücke fest, wodurch das Gas zuvor austreten konnte“, führt die Polizei weiter aus. Dadurch konnte das Kohlenmonoxid austreten und sich im gesamten Wohnhaus ausbreiten.