Countdown läuft: Steirerball geht bald über die Bühne

Am kommenden Freitag, am 12. Jänner 2024, lässt der Verein der Steirer in Wien die Fassade und das Entree der Hofburg wieder in grünem Glanz erstrahlen und lädt ab 20 Uhr zum steirischen Tanzhighlight der Wiener Ballsaison. „Wir können es kaum erwarten, unsere Ballgäste in den festlich geschmückten Prunksälen der Hofburg begrüßen zu dürfen. Ob in der nachgebauten Steirischen Weinstraße, beim Bieranstich oder in der steirischen Cocktail-Bar, wir bringen steirische Fröhlichkeit mit der Eleganz der Wiener Hofburg zusammen“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballveranstalter.

Zünftige Klänge aus dem Ausseerland-Salzkammergut

Gastregion ist diesmal das Ausseerland-Salzkammergut, das neben Narzissen-Hoheiten und Bergmännern auch Schnalzer und die typischen, farbenfrohen Flinserln nach Wien bringt. Aber nicht nur optisch hat der Steirerball 2024 einiges zu bieten. Auch musikalisch werden den Ballbesuchern zahlreiche regionale Musikgruppen aus der Gastregion geboten: Die „Ausseer Bradlmusi“, die „AltBadSeer Musi“, die „Kreuzsaiten Musi“, „D Röthelstoana“, die „Ausseerland Bläs“ und die „Seidlzupf-Musi“ laden dazu ein, das Tanzbein zu schwingen. Top-Act beim steirischen Ballabend ist der Auftritt der österreichischen Band „Folkshilfe“ um Mitternacht – bekannt durch ihre Hits „Hau di her“, „Schena Mensch“ und „Najo eh“.

Steirische Gaumenfreuden

Der Steirerball wird immer mehr zu einer kulinarischen Top-Veranstaltung der Wiener Ballsaison. Am 12. Jänner 2024 sorgen steirische Gaumenfreuden für das maximale Steiermark-Gefühl in der Wiener Hofburg: Beim Steirerball gibt es Saibling aus dem Ausseerland-Salzkammergut, die kultige Kernöleierspeis sowie exklusive steirische Weine. Eintrittskarten um 119 Euro sowie Sitzplatzkarten für den Bundesländerball am 12. Jänner 2024 in der Wiener Hofburg gibt es unter www.steirerball.com.