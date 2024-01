Schneeprognose ist da: Wo es jetzt wie viel schneien wird

Nachdem der Samstag eher verregnet war und nur in höheren Lagen auch Schnee zusammengekommen ist, sinkt nun langsam die Schneefallgrenze bis in die Täler hinab. Vor allem in den Nordalpen dürfte es richtig schön weiß werden, der Süden dahingegen scheint nach den Prognosen der „Unwetterwarnzentrale“ nicht so viel abzubekommen.

Für südliche Beckenlagen sieht es schlecht aus

„Bis Montag sind dabei drei bis zehn Zentimeter vielerorts in Reichweite, in den Nordalpen und im Waldviertel auch bis zu 20 Zentimeter“, heißt es in einem Facebook-Posting. Grün könnte es jedoch in den Beckenlagen im Süden bleiben. Vor allem in Klagenfurt sieht es derzeit so aus, als würde nicht allzu viel Schnee dabei sein und liegen bleiben. Auch in Villach sind es wohl nur wenige Zentimeter, die man erwarten kann.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

In Wien teils bis zu zehn Zentimeter Schnee

In der Steiermark wird es wohl nördlich von Graz etwas mehr schneien, südlich davon sieht es ähnlich wie in den Tal- und Beckenlagen Kärntens aus. Im Norden und auf den Bergen sind jedoch durchaus auch an die 20 Zentimeter und mehr im Bereich des möglichen. Generell ist die Nordhälfte Österreichs schneebegünstigt – wie schon mehrmals in diesem Winter. So sind auch im Westen Wiens bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich.