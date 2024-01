Der Weg zur Selbstständigkeit: 93.000 Gewerbe in Österreich angemeldet

„Trotz des aktuell wirtschaftlich herausfordernden Umfelds wurden im Jahr 2023 93.561 Gewerbe angemeldet. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Zahl der neu angemeldeten Gewerbe bei 86.600 lag. Dieser Anstieg zeigt, dass der österreichische Wirtschaftsstandort trotz aller Herausforderungen nach wie vor auf einem sehr robusten Fundament steht und erfreulicherweise viele mit einer Gewerbeanmeldung den ersten Schritt in die Selbstständigkeit wagen.“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

So viele, wie in den letzten fünf Jahren nicht

Auch der Vergleich zu früheren Jahren zeichnet für das Gewerbejahr 2023 ein sehr positives Bild: „Die Gewerbeanmeldungen im Jahr 2023 übersteigen jene der vergangenen fünf Jahre jeweils, teils sogar deutlich“, betont Kocher weiter. (2021: 89.283 Gewerbeanmeldungen, 2020: 86.109 Gewerbeanmeldungen, 2019: 87.641 Gewerbeanmeldungen, 2018: 85.263 Gewerbeanmeldungen)

Meisten Anmeldungen in Wien

Im Bundesländervergleich gab es die meisten Gewerbeanmeldungen in Wien; hier wurden 20.003 Gewerbe im vergangenen Jahr begründet. Auch in den anderen Bundesländern zeigt sich ein positiver Trend; so haben auch die Zahlen in den Bundesländern Niederösterreich (17.700), Steiermark (13.752) und Oberösterreich (13.539) die Marke von mehr als 10.000 neuen Anmeldungen deutlich durchbrochen.

Vier von fünf Anträgen erfolgen digital

Ebenfalls gut entwickeln sich die Zahlen bei der Gewerbeanmeldung im GISA Service des BMAW, in dem Gewerbeanmeldungen online nach zentralen Standards durchgeführt werden können. Die Zahl der Online-Gewerbeanmeldungen ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit über 81.565 ebenfalls gestiegen (2022 waren es rund 76.000 Online-Gewerbeanmeldungen). Das sind mehr als 87 Prozent aller Gewerbeanmeldungen. „Das GISA-Service wird positiv angenommen. Mehr als vier von fünf Anträgen erfolgen digital. Durch die einfache digitale Inanspruchnahme des Angebots sparen Gründer sowie Unternehmen viel Zeit, Aufwand und Kosten bei Gewerbeanmeldungen, Standortverlegungen, Betriebseröffnungen und Bestellungen zur Geschäftsführung.“, so der Arbeits- und Wirtschaftsminister.