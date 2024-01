Kraft-Sieg in Bischofshofen: Tournee geht aber an Kobayashi

Stefan Kraft hat am heutigen Samstag, den 6. Jänner, das letzte Springen der diesjährigen Vier-Schanzen-Tournee gewonnen. In Bischofshofen setzte sich der Pongauer, der nur wenige Kilometer entfernt in Schwarzach aufgewachsen ist, knapp vor Tournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan durch. Auf Platz drei landete Anze Lanisek (Slowenien), dahinter folgte schon der nächste Österreicher mit Manuel Fettner. Clemens Aigner auf Rang 6 rundete das Top-Ergebnis für Österreichs Adler am Dreikönigstag ab.