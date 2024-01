Familie in Sorge: Wo ist Bianka (14)?

„Biankas Mutter ist fix und fertig. Sie kann nicht mehr. Wir alle suchen seit Tagen nach Bianka“, erzählt Biankas Tante im Gespräch mit 5 Minuten. In den Sozialen Medien bittet die Familie voller Verzweiflung um Hilfe bei der Suche nach der 14-jährigen Bianka V.

Familie in Sorge

Bianka wohnt derzeit in einem Heim in Voitsberg. Am 3. Jänner 2024 hat sie dieses gemeinsam mit zwei Freundinnen am Abend verlassen und kam aber nicht mehr zurück. „Wir machen uns große Sorgen. Bianka ist leider in einen falschen Freundeskreis geraten“, zeigt sich die Angehörige verzweifelt.

Nicht zum ersten Mal abgängig

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Bianka aus dem Heim weggelaufen ist. „Sie wurde schon einmal abgängig gemeldet. Am Silvestertag wurde sie von der Polizei dann in Wien aufgegriffen und wieder zurückgebracht. Seit 3. Jänner wird sie aber wieder vermisst. Eine Anzeige wurde erstattet und die Aufenthaltsermittlung, wie bei Abgängigen üblich, aufgenommen“, fasst die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten zusammen.

Für jede Hilfe dankbar

Wenn du etwas zum Aufenthalt von Bianka weißt, dann wende dich an die bearbeitende Dienststelle, der Polizeiinspektion Krottendorf-Gaisfeld, unter +43 59 133 6194 100. Laut der Familie dürfte Bianka am Tag ihres Verschwindens eine Jeanshose und eine braune Jacke angehabt haben. „Wir sind wirklich für jede Hilfe dankbar“, so die Tante abschließend.